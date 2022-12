Autopsie eindelijk afgerond en bevestigt vermoedens: vrijdag gaat begrafenis door van Davide Rebellin

Nu de autopsie op zijn lichaam is afgerond, kan de begrafenis van Davide Rebellin komende vrijdag doorgaan. Dan zullen familie en naasten afscheid nemen van de betreurde ex-wielrenner.

Tot op heden was de familie niet bij machte om de begrafenis te organiseren, omdat eerst een autopsie moest uitgevoerd worden op het lichaam van de Italiaan. Die autopsie werd bovendien enkele keren uitgesteld. Inmiddels hebben de pathologen wel hun werk kunnen doen.

GEEN ANDERE DOODSOORZAAK GEVONDEN

De autopsie heeft bevestigd wat reeds vermoed werd: de aanrijding met een truck is de doodsoorzaak bij Davide Rebellin. Er zijn geen andere oorzaken, ook niet op medisch gebied, gevonden die tot de dood van de 51-jarige man geleid hebben.

Nu hierover zekerheid is, zal vrijdagochtend de begrafenis gehouden worden in Lonigo. Dat is de gemeente waar Rebellin vandaan komt in de provincie Vicenza, in het noorden van Italië.