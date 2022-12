Deelnemers Exact Cross Mol: Tweede duel tussen de Grote Drie, Worst en Brand keren terug na blessures

Vrijdag is er de Zilvermeer in Mol.

Voor de tweede keer dit seizoen rijden de Grote Drie tegen elkaar in het veld. Begin december werd het eerste duel gewonnen door Mathieu van der Poel in Antwerpen, voor Wout van Aert. Tom Pidcock werd toen zesde.

In de Exact Cross is Mol zijn Van Aert en Pidcock er weer bij. Zij sloegen vorige zaterdag de cross in Val di Sole over door een stage. Quinten Hermans keert ook terug, hij laste een pauze in na het EK in Namen begin november. Ook Sweeck, Nys, Van Kessel en Kamp

Er zijn ook wat afwezigen in Mol. Zo zijn Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Nederlands kampioen Lars van der Haar er niet bij in Mol.

Worst en Brand keren terug

Bij de vrouwen keert Lucinda Brand voor de tweede keer terug in het veld. In Boom reed zij voor het laatst. Ook Annemarie Worst keert terug na haar blessure, zij reed voor het laatst begin november het EK in Namen. Verder zijn ook Van Anrooij, Van Alphen, Verdonschot, Bäckstedt en Honsinger van de partij.

Bij de vrouwen dus ook heel wat afwezigen met de in Val di Sole gevallen Fem Van Empel, Puck Pieterse, Denise Betsema, Ceylin Alvarado en Manon Bakker.