Niels Albert ziet meerdere redenen voor offday Van der Poel in Val di Sole: "Gewoon geen zin in risico"

Van der Poel werd slechts achtste op meer dan drie minuten van winnaar Vanthourenhout.

Er werd veel verwacht van Mathieu van der Poel in de sneeuw en het ijs in het Italiaanse Val di Sole. Maar Van der Poel geraakte nooit helemaal vooraan en werd slechts achtste op 3'14" van Michael Vanthourenhout.

Niels Albert tilt helemaal niet zwaar aan die uitslag. "Hij heeft wat rond gereden, is veel tijd verloren, heeft zijn koers uitgereden en klaar", zegt Albert bij HLN. "Niets aan de hand dus in Val di Sole. Mathieu van der Poel had gewoon geen zin in risico."

Dat Van der Poel geen risico nam, heeft meerdere redenen zegt Albert. "Noem het een combinatie van een stage in Spanje, van een valpartij op de knie vorige week in Boom, van trainingskilometers op de weg, van een seizoen dat nog lang is en waar hogere belangen op het spel staan dan een klassement om de Wereldbeker, waar Van der Poel toch niets te winnen of te verliezen heeft."