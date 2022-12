Lucinda Brand maakt in Mol haar tweede rentree van het seizoen: "Focus wel vooral op de maand januari"

Lucinda Brand is er voor het eerst in bijna drie weken nog eens bij.

Het is voorlopig niet het seizoen van Lucinda Brand. Eind oktober brak ze een middenhandsbeentje tijdens de verkenning van de Wereldbeker in Tabor. Half november keerde ze terug in de Beekse Bergen.

Maar begin december werd Brand ziek en in de Superprestige in Boom gaf ze op. Sindsdien reed ze geen cross meer. Vrijdag in de Zilvermeercross in Mol keert Brand terug in het veld. Brand raakte haar crossfiets een tijdje niet aan, maar mikt toch al hoog. "Zelf mik ik op minstens een podiumplaats. Dat zou fijn zijn om de drukke kerstperiode aan te vatten", zegt ze bij Sporza.

De doelen voor het seizoen zijn wel veranderd. "Ik focus wel vooral op de maand januari. Door mijn handblessure zijn alle klassementen om zeep en resten me alleen de kampioenschappen. Ik heb dus nog even de tijd om de kloof met Fem van Empel en Puck Pieterse te dichten."