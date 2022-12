E3 en Gent-Wevelgem transformeerden Intermarché-Wanty-Gobert: "Girmay streed tegen Van Aert en Laporte"

Bij een terugblik op het 2022 van Intermarché-Wanty-Gobert moet het over klassiekers als E3 en Gent-Wevelgem gaan. Wedstrijden waarin Biniam Girmay schitterde en onder meer Wout van Aert op zijn pad vond.

Op de site van de ploeg blikt teammanager Jean-François Bourlart terug op het voorbije wielerjaar, met dus een gezonde portie aandacht voor de Vlaamse klassiekers. Te beginnen met de E3. "Het beeld van Biniam Girmay op de Paddestraat zal nog lang in mijn geheugen gegrift blijven. Hij voelde de kasseien niet en streed tegen Wout van Aert en Christophe Laporte."

© photonews

De liefde van de Eritreeër voor de wedstrijden in Vlaanderen is er alleen maar groter op geworden. "De meeste obstakels in Vlaanderen ontdekken was een bron van amusement voor hem. Dit versterkte mijn overtuiging dat Biniam ooit de winnaar van een klassieker ging worden."

Dat moment kwam er al snel aan: Girmay verwezenlijkte het in een historische Gent-Wevelgem. "Plots ging alles behoorlijk snel voor Biniam Girmay, die de nieuwe sensatie in het wielrennen werd."