Het wegprogramma van Wout van Aert in 2023: beginnen in Italië, daarna drie monumenten en Tour

Wout van Aert kent zijn programma op de weg voor volgend jaar.

Wout van Aert sluit zijn veldritprogramma af op 5 februari met het WK in Hoogerheide. Daarna trekt hij op hoogtestage met Jumbo-Visma. Van Aert keert niet terug voor het Belgische openingsweekend en zal dus geen tweede overwinning op rij boeken in de Omloop Het Nieuwsblad.

De eerste drie koersen van Van Aert zijn Italië, net als in 2021. Wellicht zal hij in Tirreno-Adriatico niet voor de eindzege gaan, wat dat brak hem in 2021 later op het seizoen zuur op.

De hoofddoelen in de klassiekers zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Geen Luik-Bastenaken-Luik dus zoals dit jaar. Voor het eerst zal hij ook de Ronde van Zwitserland rijden als voorbereiding op de Tour, waar ritzeges belangrijker zijn dan opnieuw het groen.

Op het WK zal Van Aert weer de wegrit en tijdrit rijden, dit jaar sloeg hij de tijdrit in het Australische Wollongong nog over. De wegrit wordt volgend jaar ook voor de tijdrit gereden.