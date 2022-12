Jumbo-Visma verspreidt de kopmannen: Vingegaard enige leider in de Tour, Roglič concurrent van Evenepoel in Giro

Op de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma viel belangrijk nieuws te rapen. Vingegaard en Roglič zullen beiden de uitgesproken kopman zijn in een aparte grote ronde in 2023. Vingegaard gaat de Tour rijden, Roglič de Giro.

Vorig jaar verschenen Vingegaard en Roglič met een gedeeld kopmanschap aan de start van de Tour. Een aanpak die leidde tot het grootste succes in de geschiedenis van de ploeg. Dat gaan ze bij Jumbo-Visma in 2023 proberen te evenaren, maar dus op een andere manier. De Nederlandse formatie zal deze keer alles op titelverdediger Jonas Vingegaard zetten in de Tour de France.

"Ik ga zeker op een andere manier naar de Tour dan vorig jaar", zegt de winnaar van de editie van 2022. "Er is meer druk, maar op een bepaalde manier ook net minder. Als het deze keer niet lukt, kan ik nog altijd trots zijn op wat ik bereikt heb." Ook enkele andere namen uit de Tourselectie kunnen al voorzichtig ingevuld worden. In principe zullen ook Wout van Aert en nieuwkomer Dylan van Baarle aan de Grand Départ staan.

Primož Roglič gaat dan weer vol voor de roze trui in de Giro. De Sloveen zal in die grote ronde één van de concurrenten worden van Remco Evenepoel. Roglič zal al zeker bijgestaan worden door Wilco Kelderman. "Primož wilde graag eens teruggaan naar de Giro en dit is het jaar om dat te doen. Hij heeft er nog unfinished business", verwijst sportief directeur Merijn Zeeman naar de podiumplek van Roglič in de Giro van 2019.