Mathieu van der Poel zoekt het pure crossplezier weer op met training in het bos

Geef Mathieu van der Poel maar de pure cross in plaats van een wedstrijd op sneeuw zoals in Val di Sole. Die heeft Van der Poel achter zich gelaten, de blik gaat op de rest van het veldritseizoen.

De Wereldbeker in Val di Sole is de meest recente veldrit waar Mathieu van der Poel aan meedeed, op een voor hem atypische wijze. Van der Poel werd pas achtste en kreeg uit bepaalde hoeken de kritiek er gewoon geen zin in te hebben.

Het beste antwoord hierop is om wel sterk te presteren in de volgende veldritten en Van der Poel is volop bezig om zich hierop voor te bereiden. Uit zijn Strava-account blijkt dat de Nederlander donderdagochtend een specifieke crosstraining heeft afgewerkt.

MORETUSBOS

Zo is te zien hoe hij door Putte-Kapellen en Putte passeerde voor een training langs de Brabantse Wal en hij uiteindelijk het Moretusbos in Stabroek indook. Daar zal hij een omgeving gevonden hebben die hem al meer doet denken aan het echte veldrijden. Het werd een training van 2 uur en 11 minuten. In deze periode legde Mathieu van der Poel een afstand af van 44,79 kilometer.