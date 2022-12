Nog een nieuwkomer in Mol: voormalig Belgisch kampioen bij de beloften keert terug in het veld

Timo Kielich (23) start vrijdag in de Zilvermeercross in Mol nog eens in een veldrit. De voormalig Belgisch kampioen bij de beloften (2019) duikt zo voor het eerst in tien maanden nog eens het veld in. Zijn laatste cross dateert van vorig seizoen in Brussel.

Naast Mol zal Kielich nog in zeven andere crossen starten, namelijk in Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Baal, Herentals, Koksijde en Gullegem. Doordat Kielich vorig seizoen maar vier crossen reed heeft hij wel één probleem.

Kielich heeft geen UCI-punten meer en zal dus helemaal achteraan het peloton moeten starten. Kielich reed dit jaar op de weg voor het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck en werd onder meer zesde in de Antwerp Port Epic.

