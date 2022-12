Van Aert bespreekt WK veldrijden en klassieke ambities: "50% kans om te winnen als Van Baarle en ik vooraan zitten"

Op de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma kwam Wout van Aert uitgebreid aan het woord. Zijn ambities voor 2023 zijn duidelijk: eerst goed presteren op het WK veldrijden en dan doortrekken naar de klassiekers op de weg. Ook zal Van Aert weer van de partij zijn in de Tour.

Om te beginnen benadrukte Van Aert het teambelang om tot succes te komen. "Het is op een bepaalde manier een individuele sport, maar de grootste stap in je carrière is als je realiseert dat je vooruitgang kan boeken als je iemand anders iets gunt. Dat is bij mij gebeurt toen ik bij deze ploeg kwam. De eerste successen heb ik geboekt omdat alles rond mij zo goed georganiseerd was."

"Als je dat af en toe teruggeeft, maakt je dat sterker", is een les die Van Aert inmiddels geleerd heeft. Het is misschien moeilijk onder woorden te brengen hoe een talentvolle groep renners plots tot een geheel kan gesmeed worden. "Er is geen nood aan een verklaring als de mensen ons zagen koersen in de Tour de France en ook in andere wedstrijden. We koersen op een andere manier dan vele andere teams."

GEZOND BLIJVEN

Wat is het hoofddoel in 2023? "Voor mij is het duidelijk: mijn kans gaan in de klassiekers. Vorig jaar kon ik niet starten in de Ronde van Vlaanderen. Nadien heb ik het nog goed gedaan, maar door Covid te krijgen kon ik niet over dezelfde vorm beschikken dan voordien. Ik hoop gezond te blijven en in vorm te geraken. Ik ben heel gretig om de klassiekers te koersen met ons team."

Ook in dat team: Dylan van Baarle, vorig jaar concurrent van Van Aert en voortaan zijn ploegmaat. "Ik heb Dylan liever in mijn team dan tegen hem te moeten rijden. De capaciteiten van Dylan zijn complementair met die van mij. We zullen het tactisch kunnen spelen. Als we beiden bij de sterksten zijn en vooraan zitten, hebben we 50% kans om als ploeg te winnen. Veel meer dan dat je alleen vooraan zit."

OPNIEUW WINNEN IN HOOGERHEIDE

Momenteel ligt de focus van Van Aert natuurlijk nog op de cross. "Het WK veldrijden is zeker mijn eerste doel van het seizoen. Ik heb al één WK in Hoogerheide gereden en dat gewonnen. Ik hoop terug hetzelfde te doen. De stats zijn goed, het wordt wel altijd steeds moeilijker met zo'n lijstjes. De start van het veldritseizoen was beter dan verwacht en hopelijk kan ik de volgende crossen nog verbeteren."