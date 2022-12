OFFICIEEL: Fransman Stéphane Heulot (51) wordt de nieuwe CEO bij Lotto-Dstny

Het lekte donderdag al uit en is nu ook officieel bevestigd door de ploeg, de Fransman Stéphane Heulot (51) wordt CEO bij Lotto-Dstny, waar hij John Lelangue opvolgt, die vertrok na de degradatie uit de WorldTour.

Stéphane Heulot (51) was renner tussen 1992 en 2002. In de Tour van 1996 droeg hij de gele trui en in hetzelfde jaar werd hij Frans kampioen. Na zijn carrière ging hij aan de slag bij verschillende teams, het laatst bij het Amerikaanse Rally.

"We staan voor een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen om ons naar het volgende hoofdstuk te leiden. Net als ik, heeft Lotto Dstny altijd een zeer sterke focus op talentontwikkeling gehad. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak om het vrouwenteam de volgende stap te laten zetten", reageert Heulot.

"Al de jaren in de wielersport en het feit dat ik al jaren in België woon, hebben me geleerd waar het hart van de wielersport klopt. Als general manager zal ik de grootste fan van Lotto Dstny worden, met de ambitie om de ploeg terug te brengen naar de WorldTour en een rooskleurige toekomst te garanderen voor de komende decennia", besluit de Fransman.

𝙎𝙩𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙚 𝙃𝙚𝙪𝙡𝙤𝙩 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙤𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝘾𝙀𝙊



“I am honoured to get the confidence and ready to take on this responsibility. The ambition is to bring the team back to the WorldTour and to guarantee its bright future.”



Read more 👇https://t.co/PPC5PgO84o pic.twitter.com/fCiMmMDsAD