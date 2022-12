Organisaties van crossen tasten diep in de buidel om Grote Drie aan de start te krijgen, Van Aert vraagt het meest

Voor de tweede keer dit seizoen staan zowel Pidcock, Van Aert als Van der Poel aan de start van een veldrit.

Na de Wereldbeker in Antwerpen staan de Grote Drie, Van Aert, Van der Poel en Pidcock vrijdag in de Exact Cross in Mol voor de twee keer dit seizoen samen aan de start. Van der Poel won in Antwerpen voor Van Aert, Pidcock werd slechts achtste.

In de Wereldbeker wordt er normaal geen startgeld betaald, in de Exact Cross in Mol zal dat wel het geval zijn. En er moet heel wat geld betaald worden om de Grote Drie effectief samen aan de start te krijgen.

Volgens HLN zou Pidcock zo'n 8.000 euro vragen als startgeld, Van der Poel 15.000 euro en bij Van Aert zou dat liggen tussen de 15.000 en 20.000 euro. Samen dus ongeveer zo'n 40.000 euro voor de drie.

De cross in Mol gaat later dan gewoonlijk van start. Net als in Woerden en Diegem wordt gekozen voor een cross bij kunstlicht. De vrouwen gaan van start om 16u15, de mannen om 17u30.