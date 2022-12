Seizoen vol blessures voor heroptredende Lucinda Brand: "Ging moment komen dat het niet enkel glitter en glans was"

Er komt in Mol nog eens een heroptreden van Lucinda Brand aan. Allerlei blessures teisteren haar seizoen, maar de Nederlandse is vastbesloten er nog het beste van te maken.

Het lijkt wel of het dit seizoen van blessure naar blessure gaat voor Brand. "We wisten wel dat er een moment ging komen dat het niet enkel glitter en glans was Het is lastig om op de juiste dingen te focussen om kalm te blijven en mijn niveau terug te vinden", zegt ze hierover aan VeloNews.

Over haar conditie is de renster van Baloise Trek Lions best tevreden. "Mijn laatste ronden in de Wereldbekers hoorden bij de snelsten in de wedstrijd. Als ik echt slecht zou zijn, zou ik dat niet kunnen doen op het einde van een cross. Op één of andere manier miste ik altijd mijn start of liet ik mezelf wegdrummen, ofzo. Het belangrijkste is om terug meer vertrouwen te hebben in mijn start en mijn techniek en zulke dingen."

Het WK is nog altijd waar we op mikken

Waar hoopt ze nog op dit seizoen? "Het WK is nog altijd waar we op mikken. Volgens de normale fysieke regels zal ik misschien niet op mijn topniveau zijn. Maar natuurlijk doen we nog altijd wat we kunnen om mezelf de best mogelijke renster te maken."