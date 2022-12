Puck Pieterse eindigt nog derde na foute beslissing over fietswissel: "Veerkracht getoond in de laatste fase van de cross"

Na een foutje werd Puck Pieterse toch nog derde.

Puck Pieterse kon door de afwezigheid van Fem van Empel veel punten goedmaken in de Wereldbeker. Maar een jeugdzonde besliste daar anders over. Pieterse sloeg een materiaalpost over en enkele stroken later betaalde ze dat al cash: haar fiets weigerde dienst.

Het parcours is Gavere was namelijk niet nat genoeg en alle modder bleef aan de fietsen kleven. Er zat teveel modder in de cassette van Pieterse en haar wiel blokkeerde. Ze moest vervolgens een eind lopen naar de volgende materiaalpost.

"Of ik zonder het foutje had meegestreden voor de overwinning? Dat is moeilijk te voorspellen. Van Anrooij was vandaag zeer sterk, zeker op die loopstroken toonde ze haar kracht. Ik had wel de indruk dat het begin van het rondje met die langere oplopende vlakken meer mijn ding was", zei de Nederlandse achteraf.

Pieterse toonde veerkracht en schoof in de laatste ronde nog op van plek vijf naar drie, waardoor ze toch nog wat punten pakte. "Ik ben alleszins blij dat ik het podium nog gehaald heb en veerkracht getoond heb in de laatste fase van de cross."