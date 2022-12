Remco Evenepoel buiten top tien in verkiezing Europees Sporter van het Jaar, Poolse tennisster op nummer één

Het was eens niet prijs voor Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel heeft eens niet de hoofdvogel afgeschoten in een verkiezing om een prijs dit jaar. In de verkiezing voor Europees Sporter van het Jaar 2022 door de Europese persagentschappen eindigde Evenepoel niet in de top tien.

De Poolse tennisster Iga Świątek won dit jaar acht toernooien, waarvan Roland Garros en US Open. De Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis werd tweede, de Nederlandse Formule 1-rijder Max Verstappen werd derde.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard is de eerste wielrenner in de lijst, op nummer tien. Remco Evenepoel eindigde twaalfde, Annemiek van Vleuten op dertien.

Uitslag Europees Sporter van het Jaar