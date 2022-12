🎥 BEKIJK: Ook op een crossfiets toont Tadej Pogačar zijn kwaliteiten, met onder meer springen over balkjes

Bijna alle toppers op de weg kunnen tegenwoordig ook een stukje in het veld rijden. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock bewezen dat al in meerdere dit seizoen.

Ook tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar kan wel overweg met een crossfiets. Zoals al eerder gemeld werd hij op tweede kerstdag tweede in een veldrit in de Sloveense hoofdstad Ljublujana.

Er zijn nu ook beelden opgedoken van Pogačar die vlot door het veld rijdt en ook vlot over de balkjes springt. De balken waren wel niet heel hoog, maar de Sloveen doet het toch maar.

It seems that things are going pretty well in CX as well. (📽️ @opaisdociclismo)pic.twitter.com/kgfoT4C1jO