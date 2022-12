Het wordt drummen met waarschijnlijk weer veel gedubbelde renners in Heusden-Zolder: rond de 100 deelnemers in elke categorie

Voor de Superprestige in Heusden-Zolder kregen ze heel wat inschrijvingen.

Voor de Wereldbeker in Gavere zijn de deelnemers nog beperkt doordat landen maar met een bepaald aantal renners aan de start mogen staan, maar in andere veldritten en klassementen is dat niet het geval.

In Heusden-Zolder kregen ze dan ook heel wat inschrijvingen voor de Superprestigemanche daar. Op het inschrijvingsblad staan maar liefst 100 mannen, 101 vrouwen (zonder Van Empel 100) en 97 junioren mannen. Volgens Paul Herygers zou dat in Diegem bij de mannen oplopen tot 170 inschrijvingen, al zal de organisatie dat nooit toelaten meldde hij ook nog tijdens de cross in Gavere.

Ook bij de tweedejaars U17 zijn maar liefst 75 deelnemers ingeschreven, voor de eerstejaars U17 70 deelnemers, waarvan 60 jongens en 10 meisjes. Het wordt in elke categorie dus drummen in de eerste ronde(s) en opletten voor veel gedubbelde renners.

De 80%-regel en de jury zal dus zijn werk hebben om renners op tijd uit de wedstrijd te halen. In Mol liep dat niet altijd goed waardoor de kop van de koers, met Van Aert en Van der Poel, veel renners moesten inhalen.