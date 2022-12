Niels Albert ziet Van Aert en Van der Poel om veel meer strijden dan de winst: "Vooral om eer en prestige te doen"

Gavere leverde weer spektakel op van de bovenste plak tussen Van Aert, Van der Poel en ook Pidcock.

Na de wat mindere prestaties van Mathieu van der Poel in Val di Sole en Mol was het de vraag hoe hij zich zou herpakken. De Nederlander was weer top en won in Gavere met zo'n halve minuut voorsprong op Van Aert en bijna een minuut op Pidcock.

Dat Van der Poel goed zou zijn, had Niels Albert vooraf verwacht door de trainingsritten van Van der Poel op Strava de dagen na Mol. "Die waren écht wel supergoed. Uiteraard is dat nooit een stellige garantie op succes tegen andere toppers als Van Aert en Pidcock. Maar ik was er wel van overtuigd dat hij in Gavere geen mal figuur zou slaan. En dat hij klaar en gemotiveerd zou zijn voor zo’n grote klassieker", zegt hij bij HLN.

In Mol reed Van Aert nog weg van Van der Poel, in Gavere was het dus andersom. Dinsdag in Heusden-Zolder kan het weer aan Van Aert zijn. "Inmiddels gaat het ook om méér dan alleen maar geld. Die mannen verdienen goed hun boterham. Het is hen vooral om de eer en het prestige te doen. Als ze eens niet winnen, zijn ze in die eer gekrenkt. En willen ze in de volgende crossen kost wat kost terugslaan", zegt Albert nog.