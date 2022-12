Voorbeschouwing Superprestige Heusden-Zolder: Wie heeft de meeste pk's onder motor op het racecircuit?

Daags na Gavere wordt er in Heusden-Zolder alweer in het veld gereden.

Na de modder in Gavere schakelen de renners in Heusden-Zolder in een andere versnelling. Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben goede herinneringen aan Zolder. Van Aert pakte er in 2016 zijn eerste wereldtitel en won de laatste editie, Van der Poel won de vier edities daarvoor en in totaal al vijf keer in Zolder.

Bij de vrouwen won Lucinda Brand de vorige drie edities en ze lijkt weer helemaal in vorm te zijn na haar blessure en ziekte. Brand krijgt allicht weer concurrentie van haar ploeggenote Shirin van Anrooij.

Parcours

Op en rond het autocircuit van Zolder zal het een hogesnelheidscross worden. De start- en aankomststrook, op het circuit, lopen lichtjes op. Het eerste deel van de cross is vrij vlak en niet zo technisch.

Het tweede deel is dat wel met enkele klimmetjes en afdalingen. Vooral in het laatste gedeelte kan hier op techniek het verschil gemaakt worden. Veel wijzigingen met voorgaande jaren zijn er dan ook niet.

😍 Tijd voor #SPHeusenZolder! Wie wint er vandaag op en rond het racecircuit? 💪 Superprestige2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Superprestige2023 pic.twitter.com/LDv6EHo7XG SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) SuperprestigeCX/status/1607632501886836737?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2022

Favorieten vrouwen

Zo'n honderd vrouwen komen er aan de start in Heusden-Zolder, maar Puck Pieterse en Fem van Empel, die de meeste overwinningen hebben dit seizoen, zijn er niet bij. Van Empel door een blessure, Pieterse om zichzelf niet te veel te belasten.

Shirin van Anrooij en Lucinda Brand van Baloise-Tek Lions zullen dus weer voor de overwinning strijden, net als in Mol en Gavere. Ze krijgen nu wel tegenstand van Betsema en Alvarado, die er daar niet bij waren. Annemarie Worst werd bij haar terugkeer in Mol derde, in Gavere zevende. Zij doet vooraan wellicht ook weer mee.

© photonews

Favorieten mannen

Een nieuwe dag en dus ook een nieuw wit blad wat de 'Grote Drie' betreft. Elke cross is anders en de vorm van de dag en het parcours bepalen veel. Na de winst van Van der Poel in Gavere kan het dus zomaar dat Van Aert weer aanknoopt met de overwinning. Het parcours ligt de twee allebei als gegoten.

Tom Pidcock houdt meer van iets minder snelle crossen en de weinige hoogtemeters spelen in zijn nadeel, maar toch zal de wereldkampioen weer meedoen voor het podium. Vorig jaar werd hij tweede. Quinten Hermans werd bij zijn rentree in Mol vijfde en zal na het overslaan van Gavere ook frisser zijn. Hou hem ook maar in de gaten.

Ook Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zullen zo hoog mogelijk willen eindigen, zij strijden voor hun plek in het klassement. Sweeck werd al drie keer tweede in Zolder, bij Iserbyt is het nog afwachten hoe goed hij van zijn blessure hersteld is.