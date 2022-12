🎥 In Heusden-Zolder was het duel nummer 250: een greep uit de duels tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel

Wout Van Aert won in Heusden-Zolder een titanenduel tegen Mathieu van der Poel. Met duel nummer 250 was het zeker niet de 1e. Een greep uit het verleden.

In het veld streden Wout Van Aert en Mathieu van der Poel al 182 keer tegen elkaar. Zo telde Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine bijeen. Je zou boeken kunnen vullen om alles op te lijsten.

De Flandriencross in Hamme in 2014 zorgde al voor een ongelooflijk moment. Van der Poel en Van Aert streden in de slotronde voor de zege. Op een laatste hellinkje zette de Nederlander de Belg te voet en zette hij meteen vol aan. Van Aert spurtte erachter en remonteerde hem nog in de slotmeters.

Ook op enkele WK's kon het er stevig aan toe gaan. In 2016 haakten Van Aert en Van der Poel letterlijk in elkaars wiel. Het duurde even vooraleer ze weer verder konden. Van der Poel kwam niet meer in het stuk voor, maar Van Aert zag de kop van de wedstrijd terug en kroonde zich voor de 1e keer tot wereldkampioen in het veld.

Een jaar later ging het WK in Bieles op een oude site van ArcelorMittal door. Zo lagen er in de grond heel wat puin en andere verrassingen. Van der Poel was die dag volgens velen de beste, maar hij werd genekt door maar liefst 4 lekke banden. Van Aert profiteerde met zijn groene banden en pakte zijn 2e wereldtitel.

Nadien lieten de 2 tenoren zich steeds meer op de weg gelden. In het najaar van 2020 reden Van Aert en van der Poel in de Ronde van Vlaanderen na de val van Julian Alaphilippe samen naar de streep. Ze begonnen bijna vanuit stilstand aan de sprint en de uitkomst daarvan was eerst onduidelijk. De commentatoren durfden geen winnaar te benoemen. Uiteindelijk duidde de fotofinish van der Poel aan als winnaar.

Een paar maanden later ontmoetten ze elkaar in de Strade Bianche. Van Aert en van der Poel maakten deel uit van een elitegroepje en de Nederlander schudde in de finale een keer goed aan de boom. Van der Poel kreeg Egan Bernal en Alaphilippe mee, maar in de straten van Siena ontbond hij helemaal zijn duivels en de anderen stonden bij wijze van spreke bijna stil op de steile slothelling. Van der Poel won zo de Italiaanse klassieker. Van Aert werd uiteindelijk 4e.