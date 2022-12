Amerikaanse kampioen van 2019, ooit 6e in Brabantse Pijl, stopt na volledige carrière bij het EF van Vaughters te rijden

Vanaf 2012 maakte Alex Howes elk jaar deel uit van het profpeloton en dat deed hij in de ploeg van Jonathan Vaughters. Destijds heette die ploeg Garmin-Barracuda, anno 2022 staat het team bekend als EF Education-EasyPost. Het is ook op de site van EF dat Howes zijn afscheid aan de wielersport aankondigt.

"Het nationale kampioenschap winnen was enorm voor mij", haalt Howes één van zijn belangrijkste verwezenlijkingen aan. "Het lukte verschillende keren net niet, vooraleer alle puzzelstukjes samenvielen. Toen Dan Martin Luik-Bastenaken-Luik won, maakte ik deel uit van die ploeg. Hij was toen nog underdog en het was vrij speciaal om het dan als ploeg te kunnen afmaken."

As Alex Howes readies himself for his next adventure and retires from pro road racing, we want to take a moment to thank him for his dedication to this team. He’s been a friend and invaluable teammate to all. Thank you, Alex, for everything:



