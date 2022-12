Mathieu van der Poel ziet zegereeks beëindigd na zes keer winst op rij: "Niets blijft duren, ik had de benen niet"

Felicitaties overmaken aan Van Aert, restte Mathieu van der Poel op het podium. Zijn zegereeks met zes overwinningen op rij in Diegem is ten einde.

Diegem is in principe de speeltuin van Van der Poel: bij de voorbije zes edities kon zijn naam als winnaar ingevuld worden. Niet in 2022. "Ik heb het geprobeerd, maar ik had niet de benen om sneller te gaan en de voorsprong te houden. In de zandpassages maakte ik in het begin wel het verschil. Ze hadden nog iets over om terug te keren."

VRIJDAG NIEUWE KANS

Het waren niet de makkelijkste omstandigheden, al gelden die voor iedereen. "De wind zat ook wat in het nadeel. Ik heb er voor gevochten. Vrijdag heb ik ook nog een kans om voor de overwinning te gaan", richtte Van der Poel de blik al vooruit.

In elk geval zal het toch wennen zijn om hem een jaartje niet op de erelijst van Diegem te zien staan als recente winnaar. "Niets blijft eeuwig duren. Van de titel 'koning van Diegem' ben ik nu ook verlost."