Shari Bossuyt na een val enige tijd uit de roulatie

Shari Bossuyt is een tijdje uit. Ze is op training ten val gekomen.

2023 begint in mineur voor Shari Bossuyt. Ze was aan een baantraining bezig, maar kwam ten val. Daarbij brak ze haar sleutelbeen. Hoelang de renster van Canyon-SRAM uit zal zijn, is nog niet duidelijk.

Bossuyt kan terugblikken op een uitstekend 2022. Ze veroverde samen met Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers. In Lotto Belgium Tour werd ze 2e en ze pakte zilver op het BK tijdrijden.