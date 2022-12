Tormans-junior Remijn neemt ook de maat van leeftijdsgenoten in Diegem: "Gekozen voor Rhino, een goede keuze"

De juniorenwedstrijd in Diegem is gewonnen door Tormans-renner Senna Remijn. De bandenkeuze was toch wel belangrijk op de vettige stukken in het veld.

Er ligt ook het nodige asfalt op het parcours. "Wanneer we in het begin aan de asfaltklim kwamen, trok ik vol door. Ik kwam als eerste boven en zag meteen dat ik samen met Viktor Vandenberghe een gaatje had. We reden samen verder. Viktor valt dan aan de schuine kant en ik sla daar een gat van acht à tien seconden", beschrijft de winnaar een belangrijk moment in een exclusief gesprek met Wielerkrant.

"Eigenlijk heb ik het zo de hele wedstrijd vol kunnen houden. Op de klim reed ik telkens harder, want in de zandbak kwam Viktor telkens een beetje dichterbij", kon Senna Remijn het goed indelen. Ook in het veld kwam het jonge talent niet in de problemen. "De ondergrond lag er slecht bij. Onderaan was het glad en bovenaan was het hard. Ik heb toch voor de Rhino gekozen en denk dat dat een goede keuze is geweest."

MOEILIJKER MET GRIFO

"Ik bleef goed recht op de schuine kant. Je zag toch wel dat de jongens die met Grifo starten het moeilijk hadden met hun techniek", stelde Remijn vast dat er een verschil was met de concurrentie. Bij zijn eerste deelname in Diegem is het meteen raak en dat vijf dagen na zijn triomf in Mol. Voordien moest de 16-jarige renner het vooral met ereplaatsen stellen.

"Ik denk wel dat ik redelijk in vorm ben en dit parcours ligt me ook wel goed", verklaart de Nederlander waarom hij nu nog een extra stap zet. "Lange stukken op de kracht: dat is iets dat mij echt wel goed ligt. Mijn eerstvolgende afspraak is Loenhout vrijdag en dan rijd ik Zonhoven, als ik geselecteerd word. Het druk programma? Kwestie van goed kiezen tussen de crossen die er zijn, kijken welke je goed liggen en die rijden."