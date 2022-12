Van Aert nu ook in Diegem de beste: "Hier al vaak klop gekregen, blij dat ik eindelijk superpopulaire cross kon winnen"

Deze keer geen 'klop' voor Wout van Aert in Diegem. Dat het bij de fans een heel populaire cross is, is hem ook wel bekend. Helemaal top dus als je in die sfeer naar de overwinning kan rijden.

Nochtans leek het in het begin een andere kant op te gaan, zeker in de zandpassages. "Ik heb iets meer moeite met een aangelegde zandbak. Toen het in de eerste twee ronden niet wilde lukken, dacht ik dat het een typische dag ging worden zoals ik er hier al vaak één heb gehad. Halfweg de cross wou ik de strijdbijl eigenlijk al begraven."

Van Aert reed de longen uit zijn lijf om de cross nog een andere wending te geven. "Ik denk dat ik in één inspanning weer bij de kop kom. Mathieu van der Poel had even iets aan de hand of moest even bekomen. Ik greep mijn kans en trok vol door. Zo kwam ik eigenlijk voorop, maar ik was zelf helemaal nog niet hersteld van die inspanning. Wanneer ze weer bij mij kwamen, was het op karakter."

GELIJKE WAPENS

In de laatste ronde moest Van Aert enkel nog met Pidcock afrekenen. "Tom Pidcock kwam een paar keer onderdoor en ik had gewoon niet meer de kracht om nog van bocht naar bocht te sprinten. Na die laatste loopstrook ging ik hem voorbij, dat was het laatste wat ik nog in de benen had. Ik voelde me zeker niet zo fris meer. We rijden allemaal wel hetzelfde programma, ik denk dus wel dat we met gelijke wapens strijden."

Wat Mol, Zolder en Diegem gemeen hebben: de talrijke opkomst van het publiek. In Diegem gingen de decibels de hoogte in bij elke goede move van WVA. "De afgelopen drie dagen waren heel bijzonder qua publiek en ook vandaag natuurlijk. Diegem is altijd een superpopulaire wedstrijd. Ik had nog nooit in Diegem gewonnen. Ik heb hier al zo vaak klop gekregen. Ik ben echt blij dat ik hier eindelijk heb kunnen winnen.