VOORBESCHOUWING SUPERPRESTIGE DIEGEM: Nieuw duel tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel?

Voor de 3e dag op rij wordt er gecrosst. Diegem is de volgende van het rijtje binnen de kerstperiode.

Na 2 jaar afwezigheid wordt er opnieuw gecrosst in Diegem. Traditiegetrouw is het opnieuw een avondcross. De start bij de vrouwen zal om 19 uur zijn. Bij de mannen werd het startuur verlaat naar 20.45 uur. Het is de 6e manche in de Superprestige.

Mathieu van der Poel won bij de mannen de laatste 6 edities. Bij de vrouwen is Annemarie Worst de titelverdedigster.

PARCOURS

Het parcours in Diegem zal opnieuw deels rond de voetbalvelden zijn. Ook zijn er opnieuw heel wat asfaltstroken om ook de verbinding met het park te kunnen maken. Ook is het opletten voor een zandbak, balkjes en de trappen net voor de laatste rechte lijn.

🙌 Vanavond gaan we racen in #SPDiegem! 💡 Superprestige2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Superprestige2023 pic.twitter.com/RwhbdFA4VZ SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) SuperprestigeCX/status/1608008374842724354?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2022

FAVORIETEN MANNEN

De 6 laatste edities won van der Poel en ook deze keer behoort hij tot de topfavorieten. Hij leek eerst niet goed uit zijn stage in Spanje gekomen te zijn, maar in Gavere en Heusden-Zolder toonde hij opnieuw zijn vorm van voor zijn stage. Zijn grootste concurrent zal opnieuw Wout Van Aert zijn. Het publiek in Diegem zal graag een duel zoals in Heusden-Zolder tussen de 2 tenoren willen zien.

Daarnaast is er nog Tom Pidcock. Hij vindt niet meteen een parcours op zijn maat, maar zal zich wel opnieuw willen laten gelden. Ook Lars van der Haar wil als leider in de Superprestige een zo goed mogelijk uitslag rijden. Hij zal vooral rekening houden met Laurens Sweeck die de laatste wedstrijden van zijn rug last had, en Michael Vanthourenhout.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

Bij de vrouwen zullen de besten in Heusden-Zolder opnieuw voorin in Diegem te vinden zijn. Winnares Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Lucinda Brand en Denise Betsema zullen weer te zien zijn. Ze zullen wel rekening moeten houden met Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, die er in Heusden-Zolder niet bij waren.