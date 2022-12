Jordi Warlop verslaat Sep Vanmarcke en solliciteert naar contract bij nieuwe ploeg met winst op het BK strandracen

Het BK strandracen was door menig wegrenner met rood omcirkeld. Onder meer Vanmarcke en Warlop hadden er hun zinnen op gezet. Zij streden tot diep in de wedstrijd met mekaar voor de Belgische titel.

De eerste versnelling kwam van Bert Van Lerberghe. Jordi Warlop kon als eerste de aansluiting maken. Nadat een groepje met achtervolgers dichterbij kwam, ontstond vooraan een samensmelting. Ook Vanmarcke zat mee voorin en had wel zin in een offensief. Joseph en opnieuw Van Lerberghe gingen mee. Nog voor het einde van de derde ronde geraakte ook Warlop in het spoor van dit drietal.

In de achtervolgende groep zat onder meer Yves Lampaert, maar de kloof met de kopgroep werd inmiddels al behoorlijk groot. Op twee ronden van het einde leek het wel duidelijk dat de winnaar vooraan zat. In de kop van de koers deelde Warlop een ferme prik uit. Het bleek de versnelling te veel voor Joseph.

LEKKE BAND VOOR VAN LERBERGHE

Het podium leek zo vast te liggen. Het was alleen nog de vraag wie met welke medaille aan de haal zou gaan. Een lekke band verpeste de kansen van Van Lerberghe op de titel. Vanmarcke hing aan de rekker wanneer Warlop nog eens vol doortrok. Meteen kraken deed Vanmarcke niet, maar het was toch Warlop die vol hield en zich tot Belgisch kampioen kroonde.

Meteen een mooie sollicitatie om ook op de weg nog aan de bak te kunnen komen. Warlop zit zonder ploeg voor 2023 sinds het duidelijk werd dat B&B Hotels ophield te bestaan. Het strand kent voor hem alvast geen geheimen, de gouden medaille van op dit BK zal hem hieraan herinneren.