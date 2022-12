Ook nog in Diegem: 18-jarige en eerstejaars belofte verrast met een negende plaats bij de profs

Komt er alweer een talent aan uit Nederland die straks mee doet voor de hoofdprijzen? Het zou zomaar kunnen. De Nederlander David Haverdings (18) eindigde in de Superprestige in Diegem op plek negen.

Doordat er geen aparte cross meer is voor beloften in de Superprestige moeten die dus ook mee rijden met de profs. In enkele crossen bij de beloften had Haverdings dit jaar al eens een top tien gereden, maar bij de profs lukte het nog niet.

In Mol kwam Haverdings al dicht met een twaalfde plaats, maar in Diegem was het dus zover. Haverdings eindigde op bijna drie minuten van Wout van Aert en op zo'n halve minuut van zijn ploegmaat bij Baloise-Trek Lions en derdejaarsbelofte, Thibau Nys.

🇳🇱 David Haverdings (18yo) is the first rider ever who finishes top 10 in a Superprestige race as 1st year U23. Sidenote: there is no U23 category anymore in the Superprestige, but not many riders would have been able to do so. Very impressive. 👏 #SPDiegem pic.twitter.com/tdgM4PgiY6