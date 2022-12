Noël Dejonckheere, die zijn laatste zege boekte in Ruta del Sol en zes Vueltaritten won, overleden op zijn 67ste

De wielerwereld rouwt om voormalig wielrenner Noël Dejonckheere, die in de Ruta del Sol en de Vuelta succes kende in de loop van zijn actieve carrière.

Noël Dejonckheere is voorbije nacht overleden en werd 67. Dejonckheere was profwielrenner van 1977 tot en met 1988. De voormalige sprinter wist vooral op Spaanse bodem vaak naar de overwinning te knallen. In de Vuelta deed hij dat maar liefst zes keer.

ZES RITZEGES IN DRIE DEELNAMES

Daar had hij slechts drie deelnames aan de Ronde van Spanje voor nodig: Dejonckheere speelde het klaar in 1979, 1983 en 1984. Zijn laatste zege kwam er in niet toevallig in de Ruta del Sol, ook wel Ronde van Andalucië genoemd. In '88 won onze landgenoot de openingsetappe.

Nadat hij zijn fiets aan de haak hing, was Dejonckheere nog ploegleider bij enkele teams. Ooit had hij zelfs nog een jonge Lance Armstrong onder zijn hoede. We wensen familie en vrienden van Noël veel sterkte.