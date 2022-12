Stand Superprestige: Van der Haar lijkt kleine optie te nemen op eindzege, bij de vrouwen wordt het nog spannend

Na twee manches op rij in de Superprestige is de stand stevig veranderd.

In Heusden-Zolder en Diegem werd er twee dagen op rij voor de Superprestige gereden. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen heeft de leider in het klassement die tweedaagse niet zo goed verteerd. Er staan nu nog twee manches op het programma, in Gullegem (7/01) en Middelkerke (11/02).

Denise Betsema had voor Heusden-Zolder nog vijf punten voorsprong op Ceylin Alvarado, maar in Zolder zag Betsema Alvarado al terug komen tot op een punt. In Diegem eindigde Alvarado weer voor Betsema en wipte zo zelfs over haar landgenote.

Stand Superprestige vrouwen

Ceylin Alvarado: 80 punten Inge van der Heijden: 77 punten Denise Betsema: 76 punten Aniek van Alphen: 62 punten Marion Norbert-Riberolle: 39 punten

Laurens Sweeck stond voor de twee manches in Zolder en Diegem nog gelijk met Lars van der Haar, maar na vooral een mindere prestatie in Diegem (11de) valt Sweeck nu zelfs virtueel naast het podium voor het eindklassement.

Eli Iserbyt verspeelde bij zijn rentree in Heusden-Zolder wellicht de eindzege met een elfde plaats. In Diegem herpakte Iserbyt zich weer met een vierde plaats en heeft hij toch nog uitzicht op een mogelijke eindzege.

Stand Superprestige mannen