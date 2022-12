Van Anrooij had hoop op ommekeer en neemt er dronken fans graag bij: "Dan moedigen ze misschien fanatieker aan"

Een reactie van de nummer 2 bij de dames, Shirin van Anrooij, had u nog te goed. Een ommekeer kon ze in Diegem niet realiseren, nadat ze snelle starter Puck Pieterse nog wel in het vizier kreeg. De beleving vond Van Anrooij wel top, zelfs met de dronken fans erbij.

Van Anrooij kijkt terug op een fijne ervaring in Diegem. "Ik doe altijd graag mee in deze cross. Heel zware cross, heel veel publiek. Ik hou altijd wel van een avondcross. Ik vind het gewoon een superleuke cross. De dronken mensen, die vind ik soms iets minder, maar die horen er ook bij. Ik denk dat heel veel mensen ook komen om te drinken. Misschien goed dat het kan. Zolang ze gewoon blijven aanmoedigen, is het leuk."

Het is niet dat Van Anrooij tijdens de wedstrijd schrik had voor fans met breedzwaaiende armen of dergelijke. "Neen, dat niet. Ik denk daar helemaal niet zo bij na eigenlijk. Als ze dronken zijn, dan moedigen ze misschien nog fanatieker aan. Dat maakt het misschien juist wel leuk, maar het hoeft natuurlijk niet uit de hand te lopen."

NU OF NOOIT

Even het sportieve aspect aanhalen: Van Anrooij kwam op een gegeven moment op enkele tellen van Pieterse, die haast van bij de start aan haar solo begonnen was. Hoe groot was de hoop om haar nog bij te benen? "Heel groot. Ik kwam bijna aansluiten en voelde me op dat moment heel sterk. Ik had wel door: het zal nu of nooit zijn. Ik reed net niet snel genoeg door het zand, waardoor ik twee seconden bleef haperen."

"Toen kwamen de balken en was ze weer weg", concludeerde de renster van Baloise Trek Lions. "Ik bleef hoop houden voor die lange klim, maar mijn benen liepen ook vol. Toen bleef ze toch weg." Had ze die ferme start van Pieterse kunnen aanschouwen? "Eigenlijk niet eens. Ik zat gewoon veel te ver. Ik heb gewoon mijn start verpest en heb Puck geen moment gezien. Alleen toen ik bijna kwam aansluiten."

NOG 1 CROSS IN 2022

"Ik heb me al op moeten blazen om daar te komen. In de eerste twee ronden zag ik al dat ze een te grote kloof had. Ik voelde dat ik sterker was op de klim op de weg, maar daarna had Puck weer een stuk dat haar goed lag", klonk de verklaring waarom het toch een te zware opgave was om de kloof te dichten. Van Anrooij rijdt tot Koksijde (05/01) nog één cross: die van Loenhout vrijdag.