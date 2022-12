Adrie van der Poel heeft kritiek op het parcours in Diegem: "Het moet veel veiliger"

Adrie van der Poel was aanwezig tijdens de cross in Diegem. Achteraf vond hij dat het parcours beter had gekund.

"De cross zelf was goed", vertelde Adrie van der Poel aan Wielerflits. "Maar het moet veel veiliger. Zo waren de binnenbochten niet goed afgezet en ook bij de zandbak kon het publiek veel te dicht bij de renners komen. Als iemand daar een foutje zou maken, zit je bijna in het publiek. Het gaat nu een keer goed, maar als het eens fout gaat, zijn de renners de dupe."

Ook had van der Poel het over het concept van de avondcross. Diegem is dat al sinds 2000, maar dit jaar was Mol ook een avondcross. "Dat mag geen trend worden", vindt van der Poel. "Het is allemaal leuk en aardig, maar het kan ook een paar uur vroeger. Ook komen we hier aan en de mensen zijn al stomdronken. Ok, het is de periode van het jaar, maar als het weer januari is en de scholen gaan weer open, komen de echte fans weer terug."