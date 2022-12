Toon Aerts dreigt door mogelijke schorsing ook prijzengeld mis te lopen

Toon Aerts dreigt door een mogelijke schorsing prijzengeld mis te lopen. Dat vertelde Erwin Vervecken aan Het Nieuwsblad.

Het gaat om de X²O-trofee die Aerts vorig seizoen won. Hij reed de laatste 2 manches (in Lille en Brussel) nog mee. Bij een schorsing worden die wellicht geschrapt en dan komt er een DNF (did not finish, red.) achter zijn naam te staan. In het klassement krijgt Aerts dan 5 minuten straftijd.

Vervecken, namens organisator Golazo, vertelde dat Aerts in het klassement dan nog 3e zal eindigen. Aerts zal daardoor 10 000 euro en geen 30 000 euro krijgen. 10 000 euro kreeg Aerts al. Bij een schorsing zal hij niets extra krijgen.

Bij een schorsing zal Eli Iserbyt de nieuwe winnaar van de X²O-trofee zijn. Michael Vanthourenhout zal dan 2e worden.