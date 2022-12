Veel rugwind en dus fietst Van Aert gewoon naar Loenhout: "Minder tijd in de auto, het was een mooi ritje"

In Loenhout is het weer aan de crossers na een dagje rust.

Na drie dagen op rij met cross was er donderdag een rustdag en dat was nodig voor Wout van Aert na de intense cross in Diegem. "Ik denk dat dat dagje rust voor iedereen welgekomen was. Hopelijk heb ik vandaag frisse benen", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Van Aert woont niet al te ver van Loenhout en dus nam hij de fiets om de verplaatsing te maken. Van Aert had geluk want er was vijf beaufort rugwind en dus legde hij de 31 kilometer af aan 36 km/u. “Het is minder tijd in de auto. Dat is win-win. Het was een mooi ritje.”

Vooral technische cross in Loenhout

De Belgische kampioen verkende ook al het parcours in Loenhout. “Ik denk dat het qua zwaarte nog gaat meevallen, ik heb wel het gevoel dat er hard geschoven zal worden. Qua diepe modder zal het nog meevallen. Er zijn een paar moeilijke sporen. Het wordt vooral technisch", zegt hij nog.

Met Van der Poel en Pidcock staan ook de andere twee van de Grote Drie aan de start. Het wordt dus weer een mooie cross in Loenhout, de laatste van het jaar.