De X²O-trofee staat voor een belangrijke periode met 3 manches in 5 dagen

De X²O-trofee is daar weer en meteen wordt het belangrijke periode. Er staan de komende dagen maar liefst 3 manches op het programma.

Dit seizoen was de X²O-trofee nog niet zo aanwezig. Op 1 november was er de Koppenbergcross. Bijna een maand later op 26 november volgde in Kortrijk de volgende manche. Tot zover de X²O-trofee.

Vanaf Nieuwjaar komt daar verandering in. Het regelmatigheidscriterium schakelt zelfs een versnelling hoger in. Er komen meteen 3 manches aan. En dat op 5 dagen tijd. Ook zijn het 3 lastige bedoeningen.

BERGEN EN ZAND

Die periode begint met de GP Sven Nys in Baal die traditioneel op nieuwjaarsdag doorgaat. Het parcours op de Balenberg is altijd lastig en door de regen van de laatste dagen, zal het er niet beter op worden.

2 dagen later volgt al Herentals. De Skiberg is daar de scherprechter en is toch een lange inspanning bergop. Op 5 januari is er nog de Duinencross in Koksijde. Het zand van de Herygers-duin en de Niels Albert-duin zijn daar de scherprechters en liegen nooit.

KLASSEMENTEN

Dat zijn 3 crossen die het huidige klassement volledig kunnen omgooien. Bij de mannen is er op dit moment een tweestrijd tussen Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Bij de vrouwen heeft Denise Betsema op dit moment een enorme voorsprong. Al kunnen beide klassementen na Koksijde er helemaal anders uitzien.

Stand X²O-trofee mannen:

1. Eli Iserbyt: 2u06'08"

2. Lars van der Haar: +04"

3. Michael Vanthourenhout: +1'32"

4. Jens Adams: +2'44"

5. Lander Loockx: +4'08"