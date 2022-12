Thibau Nys gaat in Baal voor eigen volk voor een plaats in top 5

Traditiegetrouw gaat op 1 januari de GP Sven Nys in Baal door. Thibau Nys rijdt voor het eerst echt mee bij de profs en gaat voor een plaats in de top 5.

2 jaar geleden reed Thibau Nys al eens mee bij de profs. Door corona werd toen de wedstrijd voor beloften in Baal afgelast. In 2023 zal hij dus voor de 1e keer echt meedoen met de profs.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Nys dat hij al bewezen heeft dat hij top 10 waard is. In Mol werd hij 6e, in Gavere eindigde hij 7e en in Diegem reed Nys naar plaats 8. Nys wil dat in Baal bevestigen. Stiekem hoopt hij zelfs op top 5. De druk van een podiumplaats wil hij zichzelf niet opleggen.

Nys kent het parcours ook goed en start met veel vertrouwen. Het is een parcours waarvan hij vindt dat het hem goed ligt. Maar tijdens het jaar zal hij daar niet veel te zien zijn. Hij haat het om daar te trainen. Vooral dan in de zomer. In de winter vindt hij het iets leuker. Er ligt dan modder, maar het blijft technisch en je kan blijven rijden. Daar houdt Nys van.