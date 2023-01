📷 Florian Vermeersch showt als 1e het truitje van Lotto Dstny in een wedstrijd

Florian Vermeersch is de 1e renner van Lotto Dstny die het nieuwe truitje in 2023 in een wedstrijd. Hij stond aan de start in Herentals.

Aan de start van de X²O-cross in Herentals stond ook Florian Vermeersch. Daarmee was hij de 1e renner van Lotto Dstny die de nieuwe outfit van de ploeg toonde.

Vermeersch startte redelijk achteraan, maar na enkele honderden meters was hij al in de voorste gelederen te vinden. Het was maar van korte duur, want even later zag je Vermeersch meer en meer naar de achtergrond glijden. Uiteindelijk gaf hij ook op. Zo werd het een beetje een mooi moment in mineur.