Belgische selectie wereldbeker Zonhoven: alle toppers staan aan de start

Zondag is het de wereldbekermanche in Zonhoven. Belgian Cycling heeft daarvoor zijn selectie bekendgemaakt.

In Zonhoven zullen alle Belgische toppers aan de start staan. Wout Van Aert voert de selectie aan. Ook Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans zijn erbij. Verder zijn er ook Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Jens Adams, Vincent Baestaens, Daan Soete, Gerben Kuypers en Timo Kielich.

Ook de selectie bij de vrouwen is uitgebreid. Sanne Cant is er opnieuw bij. Ook zijn er Marion Norbert-Riberolle, Laura Verdonschot en Alicia Franck. Verder staan ook Fauve Bastiaenssen, Julie Brouwers, Kiona Crabbé, Jana Dobbelaere, Jinse Peeters, Loes Sels, Marthe Truyen, Ellen Van Loy en Suzanne Verhoeven aan de start. Opvallend is ook dat Julie De Wilde in Zonhoven zal meedoen. Haar 3e cross van het seizoen.

De beloften mannen rijden in Zonhoven een aparte wedstrijd. Thibau Nys zal er zijn leidersplaats verdedigen. Ook zullen Arne Baers, Aaron Dockx, Ward Huybs, Witse Meeussen, Jente Michels, Victor Van Den Putte, Lukas Vanderlinden, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure aan de start staan.