Mathieu van der Poel kan een straffe statistiek voorleggen

Mathieu van der Poel won in Herentals. Daardoor heeft hij een straffe statistiek verlengd.

In Herentals moest hij ervoor strijden, maar mede door een lekke band van Wout Van Aert kon Mathieu van der Poel de cross winnen. Het was zijn 4e zege van het seizoen.

Door in Herentals te winnen, zette van der Poel een straffe statistiek verder. Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine zette de reeks op een rijtje. Van der Poel won sinds 2011 elke keer de 1e cross die hij in dat kalenderjaar betwiste.

Meestal won van der Poel in Baal. Ook won hij een 1e keer in Leuven of op het Nederlands kampioenschap. Enkel in 2014 lukte het hem niet. Van Aert was toen sterker in Baal. In 2022 reed hij in het begin van het jaar geen wedstrijd door rugproblemen.