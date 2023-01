Mathieu van der Poel rijdt nog een extra cross in de loop van het WK in Hoogerheide

Aan het crossprogramma van Mathieu van der Poel is nog een cross aan toegevoegd. Dat heeft hij in een podcast laten weten.

Op 5 februari is er het WK in Hoogerheide. In de aanloop daarvan zal Mathieu van der Poel nog 3 crossen rijden. Hij rijdt nog in Koksijde (5 januari), Zonhoven (8 januari) en Benidorm (22 januari).

Dat was toch het oorspronkelijke plan. In de podcast In het Wiel van AD vertelde van der Poel na de cross in Herentals dat hij daar nog een cross aan zal toevoegen. Het gaat om het weekend van 28 en 29 januari net voor het WK. Alleen weet van der Poel nog niet of hij de X²O in Hamme of de wereldbeker in Besançon zal rijden.

Tussen Zonhoven en Benidorm trekt van der Poel nog op stage naar Spanje. Op die manier probeert hij zijn laatste voorbereidingen voor het WK te verrichten.