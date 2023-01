Zoe Bäckstedt woont nu ook in België: "Gemakkelijker voor de winter en het voorjaar"

Zoe Bäckstedt woont sinds kort in België. Dat komt voor haar praktisch beter uit.

Een tijdje geleden verhuisde Zoe Bäckstedt naar België. Ze ging in de buurt van Waregem wonen. Daar woonde haar vader Magnus Bäckstedt ook een tijdje toen hij zijn wielercarrière begon. "Daarnaast wonen er veel renners in de buurt", vertelde de jonge Britse aan Wielerflits.

"Het is ook gemakkelijker voor de winter om hier te wonen", ging Bäckstedt verder. "Net als voor de klassiekers in het voorjaar. Naast de praktische kant voel ik me hier ook echt goed. Ik voel me hier echt thuis."

Momenteel is haar familie nog bij haar. "Maar na het Britse kampioenschap (15 januari, red.) gaan ze terug naar huis. Dan ben ik echt alleen, maar het komt wel goed", besloot Bäckstedt.