Niels Albert begrijpt keuze van Pidcock om WK over te slaan niet: "Misschien speelt er wel iets anders mee"

Tom Pidcock zal zijn wereldtitel veldrijden niet verdedigen.

Tom Pidcock werd in januari 2022 voor de eerste keer wereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Hij zal zijn titel op 5 februari van dit jaar in Hoogerheide echter niet verdedigen.

Pidcock zit dit seizoen nog maar aan twee overwinningen en daar waren Van Aert en Van der Poel telkens niet bij, net zoals in Fayetteville. Niels Albert denkt dan ook dat dit één van de redenen is dat Pidcock het WK overslaat.

"Als Pidcock de kans heeft om wereldkampioen te worden, laat hij die kans niet liggen. Misschien speelt er wel iets anders mee en voelt Pidcock dat Mathieu en Wout te goed zijn. Dat hij zelf niet aan het seizoen bezig is waarop hij had gehoopt", zegt hij bij HLN.

WK overslaan om wegseizoen voor te bereiden

Pidcock slaat het WK over om zijn seizoen op de weg voor te bereiden. "Pidcock rijdt op 22 januari nog de cross in Benidorm. Goed, één week later is er nog Besançon. Maar een weekje langer blijven crossen om ook nog het WK te rijden, is dat dan echt niet mogelijk? En komt het in de voorbereiding van een wegseizoen echt daarop aan?"