Rik Van Slycke over overstap van Quick-Step naar Alpecin-Deceuninck: "Onzettend blij dat ik werk kan verder zetten"

Rik Van Slycke maakte een opvallende transfer.

Op de laatste dag van het jaar maakte Alpecin-Deceuninck de komst van Rik Van Slycke (59) bekend. Nadat hij sinds 2000 ploegleider was bij de ploeg van Patrick Lefevere kon hij daar niet langer blijven.

Soudal-Quick Step verjongt zijn ploegleiders en dus was er voor Van Slycke geen plaats meer. Maar de broers Roodhooft geven hem nu een nieuwe kans. Daar is Van Slycke erg gelukkig mee. "Ik ben ontzettend blij dat ik het werk kan verderzetten dat ik nog altijd zeer graag doe. Zij het in een nieuwe omgeving", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Slycke moest na 22 vertrekken bij Patrick Lefevere, maar kijkt vooral naar de toekomst. "Dat hoofdstuk is voor mij afgesloten. Ik werk nu voor een nieuwe werkgever. Ik ga me tweehonderd procent geven om het even goed te doen. Om te proberen de koersen te winnen waar ik als ploegleider aan deelneem", zegt hij nog.