Yves Lampaert: "Ik heb de feestdagen goed verteerd, beelden van Tourritwinst duiken regelmatig nog op"

Yves Lampaert is na de feestdagen klaar om te knallen in 2023. Zijn ritwinst in de Tour was uiteraard het voorbije jaar zijn hoogtepunt.

De wielrenner van Soudal Quick-Step was één van de gasten tijdens de elfde aflevering van het VRT-programma Vrede op Aarde. "Ik heb de feestdagen goed verteerd. Ik heb een goed feestje gehad op oudjaar en ben weer klaar om te trainen", wist Lampaert daar te vertellen. Uiteraard werd zijn tijdritwinst en het veroveren van de gele trui in Kopenhagen op de eerste dag van de Tour nog eens belicht. " Tijdens de bochten merkte ik dat ik mee kon doen voor de overwinning. Toen bedacht ik me "Yves, je gaat echt snel". De beelden duiken regelmatig nog op. Ik ben er nog niet naar op zoek moeten gaan." NAAST KASSEI OOK EEN KOE BIJ ROUBAIX-WINST "Of ik nog beter kan doen? Moeilijk denk, ik. Er staat nog altijd een koe op mij te wachten als ik mijn lievelingskoers Parijs-Roubaix win", verwijst Lampaert naar de belofte van zijn nonkel Geert die veehandelaar is. Lampaert ging alvast mee in de sfeer die de titel van het programma met zich meebrengt: hij toonde zich niet al te streng voor de toeschouwer die hem deed vallen in de editie van 2022. Er werd hem ook gevraagd of er een aantal wielrenners zijn met wie hij na zijn carrière zeker contact gaat onderhouden. "Ja. Tim Declercq, Bert Van Lerberghe, Stijn Steels: dat zijn zowat de vaste mannen die ik het vaakst hoor."