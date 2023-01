🎥 Ex-geletruidrager in de Tour en tweevoudig winnaar van de Tour Down Under gaat voor een laatste seizoen

Daryl Impey gaat voor zijn laatste seizoen als profrenner. Dat heeft hij op sociale media aangekondigd.

In 2008 werd Daryl Impey profrenner en kon na enkele jaren 2 ritten in de Ronde van het Baskenland voorleggen, maar het was tot 2013 wachten voor zijn 1e echte gloriemoment. Hij mocht 2 dagen de gele trui in de Ronde van Frankrijk dragen.

Enkele jaren later deed Impey daar nog enkele mooie zeges bij. In 2018 en 2019 won hij de Tour Down Under. Ook won hij in 2019 een rit in de Tour. Ook won hij nog een etappe in de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland.

De Zuid-Afrikaan kan zo een mooie carrière voorleggen. Daar gaat hij nog een seizoen aan toevoegen, want hij verlengde zijn contract bij Israël-Premier Tech met een jaar. Dat wordt meteen ook zijn laatste.

"Ik probeer nog een laatste keer alles uit de tank te halen", klinkt het in een videoboodschap. "Ik weet nog niet wanneer mijn laatste wedstrijd zal zijn en geniet er nog steeds van. We kregen het fantastische nieuws dat we in juli de Tour mogen rijden en ik hoop om daar van het team deel uit te maken."