Deze keer de rollen omgekeerd: wereldkampioen Joran Wyseure blijft Europees kampioen voor bij beloften

Opnieuw een mooi duel tussen de wereldkampioen en Europese kampioen bij de beloften. Wyseure haalde het deze keer.

Dit in tegenstelling tot in Herentals, waar Emiel Verstrynge in de slotfase enkele lengten kon nemen om de winst binnen te halen. Dat was ook een veldrit in het kader van de X2O Trofee, een klassement waarin Joran Wyseure wel aan de leiding bleef.

De volle motivatie was dus aanwezig om de leidersplaats te verdedigen en dat lukte wonderwel. Sterker nog, Wyseure kon zijn leidersplaats nog verdedigen. Op één ronde van het einde zag het er al mooi uit: de leider in de wedstrijd had 15 seconden voorsprong op zijn ploegmaat bij Crelan-Fristads.

VERSTRYNGE HOUDT MEEUSSEN AF

Die marge liep nog lichtjes op: aan de aankomst had Wyseure een bonus van 20 seconden bonus en zijn overwinning kwam dus niet meer in het gedrang. Het was voor Verstrynge eerder achterom kijken, want Witse Meeussen kwam nog dichtbij. Uiteindelijk zaten er nog 2 secondjes tussen hen: Wyseure op 2 en Meeussen op 3 dus.