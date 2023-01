Sweeck geeft voorkeur aan Van der Poel op Van Aert in zand van Koksijde: "Zijn techniek is prima en hij beschikt over een flits"

In het zand van Koksijde wordt een klassieker in het veld gereden.

De duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel stapelen zich op. De volgende twee ontmoetingen zijn er echter twee in het zand, donderdag in Koksijde en zondag in Zonhoven.

In de laatste echte ontmoeting in het zand, op 23 december in Mol, nam Van Aert de maat van Van der Poel op de lange loopstroken. Maar in het zand in Koksijde won Van Aert nog maar één keer, in 2014. Van der Poel won al drie keer, in 2017, 2018 en 2019.

Wie van de twee is dan de favoriet? "Wout en Mathieu zijn ook echte zandspecialisten, maar als ik moet kiezen tussen hen, pak ik Mathieu. Zijn techniek is prima en hij beschikt over een flits in het zand. Wout moet het in het zand op de power doen. Daarmee kan je veel compenseren, maar als je dan een spoor mist, begin je te sukkelen", zegt zandspecialist Laurens Sweeck bij Het Laatste Nieuws.