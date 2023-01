Movistar-renner op training in Colombia aangevallen met een revolver

Ivan Sosa is op training aangevallen met een revolver. Sosa ligt gewond in een ziekenhuis.

Momenteel is Ivan Sosa in Colombia. Daar bereidt hij zich voor op het nieuwe wielerseizoen. Op training werd hij aangevallen door een vrachtwagenchauffeur. "De vrachtwagenchauffeur zwaaide met een revolver en liet enkele schoten los. Uiteindelijk kreeg de renner van Movistar met het handvat van de revolver klappen in het gezicht", aldus El Tiempo.

Sosa is vooral gewond aan de kin en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. "Hij is bij bewustzijn en stelt het goed", vertelde vader Antonio Sosa. "Hij is enkel geraakt aan de kin."

Pronta recuperación mi Iván Ramiro Sosa 🙏🇨🇴



Sinds 2022 rijdt Sosa voor Movistar. Op het einde van het seizoen won hij nog de Ronde van Langkawi. Eerder reed hij voor INEOS Grenadiers en won hij onder meer 2 keer de Ronde van Burgos.