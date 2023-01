Parcours Zonhoven fel gewijzigd: niet 2 maar 3 keer de duik in de kuil

Het parcours in Zonhoven is fel gewijzigd. Er zullen zondag meer passages door de kuil zijn.

Zondag staat de wereldbeker in Zonhoven op het programma. Dankzij onder meer de kuil zorgt die cross elke keer voor het nodige spektakel.

De organisatie sleutelde serieus aan het parcours. Zo zullen de renners meer zich in de buurt van de kuil bevinden. De voorbije jaren doken de renners steevast 2 keer in de kuil. Zondag zal dat 3 keer het geval zijn. Na de 1e keer gaat het parcours richting de materiaalpost, om dan opnieuw richting de kuil te gaan. Na de 2e duik klimmen de renners aan de overkant weer naar boven. Vervolgens rijden ze die een 3e keer in.

Verder zijn er ook wijzigingen. De lange rechte stroken elders op het parcours zijn weg. In de plaats kwamen een aantal extra lussen.

👌 'De Kuil' in Zonhoven is ready for it! 🇧🇪 What do you think of the course for Sunday? 🏆 #CXWorldCup pic.twitter.com/6cjvPjyiuD — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) January 4, 2023