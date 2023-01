Remco Evenepoel is de Sportman van het Jaar, Nafi Thiam Sportvrouw van het Jaar, Cian Uijtdebroeks Belofte van het Jaar

Op het Sportgala worden de belangrijkste sportprijzen van het jaar uitgereikt.

Op het Sportgala worden de belangrijkste sportprijzen van het jaar uitgedeeld. Er worden zes prijzen uitgereikt: Sportman van het Jaar, Sportvrouw van het Jaar, Ploeg van het Jaar, Belofte van het Jaar, Paralympiër van het Jaar en de Coach van het Jaar. Er wordt gestemd door journalisten en ex-laureaten van de prijzen. Voor het eerst wordt er op het Sportgala ook de Orde van Verdienste van BOIC uitgedeeld.

Remco Evenepoel haalde het voor zijn collega-wielrennner Wout van Aert en schaatser Bart Swings, die goud pakte op de massastart op de Winterspelen.

Sportvrouw van het Jaar: Nafi Thiam

Thiam werd voor de vierde keer in haar carrière Sportvrouw van het Jaar met haar goud op EK en het WK in de zevenkamp. Thiam haalde het van wielrenster Lotte Kopecky, die tweede werd, en schaatster Loena Hendrickx.

Ploeg van het Jaar: Belgian Tornados

De Belgische 4x400m ploeg won dit jaar goud op het WK indoor en pakten brons op het EK. De Belgische mannen winnen de prijs voor de vierde keer na 2009, 2010 en 2011. Ze klopten WK-wielerploeg bij de mannen en Union.

Cian Uijtdebroeks haalde het in de categorie Belofte van het Jaar voor tennisser Gilles Arnaud Bailly en gewichthefster Nina Sterckx. Uijtdebroecks won dit jaar de Ronde van de Toekomst, de belangrijkste rittenkoers voor beloften.

Paralympiër van het Jaar: Michèle George

Ruiter Michèle George haalde het voor wielrenner Ewoud Vromant en tafeltennisser Laurens Devos. George won op de Wereldruiterspelen twee goud.

Coach van het Jaar: Roger Lespagnard

Lespagnard zag de samenwerking met Nafi Thiam na 14 jaar beëindigen, maar leidde haar eerst nog naar goud op het EK en het WK. Lespagnard haalde het van Sven Vanthourenhout en Jacques Borlée.

Orde van Verdienste van BOIC: Roger Lespagnard

De Orde van Verdienste van BOIC is een jaarlijkse prijs voor een persoon die bijzondere verdiensten heeft in de sport en die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de olympische beweging in België. Lespagnard was jaren lang coach van Nafi Thiam en leidde haar naar meerdere gouden medailles op WK's en de Spelen.